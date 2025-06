Treindienst buiten stakingsgebied verloopt soepel

UTRECHT (ANP) - De treindienst in het gebied waar niet wordt gestaakt is soepel opgestart, laat een NS-woordvoerder weten. "Hier en daar valt er iets uit, maar het komt overeen met een normale dag", aldus de woordvoerder. Dinsdag rijden er door een nieuwe vakbondsstaking geen NS-treinen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een groot deel van Overijssel.

De woordvoerder benadrukt dat het vanwege de staking een "ingewikkelde" en "kwetsbare" dag is voor de treinen die wel rijden, omdat het spoornet onderling verbonden is. Toch verloopt het vooralsnog zonder problemen.

Op de stations waar geen treinen rijden is het rustig, meldt de woordvoerder. Volgens hem zijn op Amsterdam Centraal nagenoeg geen mensen te zien.

Het is de vierde staking van NS-personeel binnen twee weken. De vakbonden willen meer loonsverhoging dan de NS biedt. NS-topman Wouter Koolmees gaf maandag aan dat de NS met een eindbod komt.