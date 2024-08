Treinverkeer Rotterdam en zuiden opnieuw plat door storing

ROTTERDAM (ANP) - Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land ligt voor de tweede keer in een dag tijd stil. Oorzaak is een storing in de technische installatie in de Willemsspoortunnel, die hardnekkig blijkt te zijn. Beide buizen zijn dicht, laat ProRail woensdagmiddag weten.

Het systeem werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door de bliksem. Daardoor lag het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden woensdagochtend tot 11.00 uur plat. Daarna kon één tunnelbuis weer open en kwam het treinverkeer grotendeels weer op gang.

Een woordvoerder van ProRail kan niet zeggen hoelang de storing gaat duren, maar denkt dat de treinenloop in elk geval tot na de avondspits zal stilliggen.