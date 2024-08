Wakker Dier telt minder vleesaanbiedingen in supermarktfolders

AMSTERDAM (ANP) - Supermarkten in Nederland hebben in het eerste halfjaar minder vaak vlees in de aanbieding gedaan. Het ging om een daling van 10 procent in vergelijking met het eerste halfjaar, maakt Wakker Dier op uit onderzoek naar reclamefolders van tien supermarktketens. De dierenrechtenorganisatie signaleert tegelijkertijd dat het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers de afgelopen drie jaar niet langer stijgt. Mede daardoor staan er nog altijd meer vleesaanbiedingen in supermarktfolders dan vegetarische alternatieven.

De supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Spar, Vomar, Lidl, Aldi, DekaMarkt, Plus en Hoogvliet plaatsten gezamenlijk 720 minder vleesaanbiedingen in hun folders. Sinds 2020 schommelt het aantal kortingsacties voor vlees, stelt Wakker Dier.

Per keten verschilde het beeld. Dirk (min 30 procent) en Plus (min 23 procent) plaatsten aanzienlijk minder aanbiedingen voor vlees. Bij Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland, steeg het aantal aanbiedingen juist met 12 procent. Bij Spar ging het om de sterkste stijging, met een kwart meer vleesaanbiedingen.

Wakker Dier, voorstander van vleesvervangers, noemt de verhouding met vega-aanbiedingen "nog altijd erg scheef". In de eerste helft van 2024 waren ruim drie keer zoveel vleesaanbiedingen als aanbiedingen voor vegetarische vervangers. Aldi ging in dat opzicht aan kop, met 11 vleesaanbiedingen per aanbieding voor een vegetarisch alternatief. Albert Heijn had afgezet tegen de hoeveelheid vleesaanbiedingen de meeste kortingsacties voor vegaproducten. Per vegakorting deed de marktleider twee vleesproducten in de reclame.