Oekraïne meldt creatie van bufferzone in Russische regio Koersk

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne maakt een bufferzone in de Russische regio Koersk, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op Telegram. Hiermee wil Oekraïne "grensgemeenschappen beschermen tegen dagelijkse vijandige beschietingen" vanuit Rusland.

Oekraïense militairen trokken Koersk vorige week dinsdag onverwachts binnen en veroverden tientallen plaatsen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beweerde woensdag op sociale media dat ze "verder trekken". De krijgsmacht zou "sinds het begin van de dag" in verschillende gebieden een opmars van 1 tot 2 kilometer hebben gemaakt.

Rusland zei dat het op vijf plekken in Koersk Oekraïense pogingen om verder het land in te trekken had afgeslagen. Volgens Russische informatie zijn meer dan 120.000 burgers in de regio Koersk op de vlucht geslagen. Oekraïne zei dat het zogeheten humanitaire corridors wil openen voor burgers die bezette gebieden willen verlaten en dat het niet van plan is Russisch grondgebied te behouden.