Je bewaart de rekeningen van de tandarts en de audicien in een mapje voor de belastingaangifte. Voor 2026 en 2027 kun je dat gewoon blijven doen. Daarna wordt het mapje waarschijnlijk een stuk dunner. Als het aan het kabinet ligt, tellen tandartskosten en gehoorapparaten vanaf 1 januari 2028 niet meer mee voor de aftrek specifieke zorgkosten.

De aftrek zelf blijft bestaan. Alleen vallen juist de kosten die veel 50-plussers maken eruit.

Deze kosten tellen vanaf 2028 niet meer mee

Staatssecretaris Eerenberg (Financiën) stuurde begin november de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2027 naar de Tweede Kamer. Daarin staat voor het eerst concreet hoe de aftrek 'gerichter' wordt, meldt adviesbureau Hoornwijck Groep op basis van stukken van het ministerie van Financiën. Het kabinet doet dat op twee manieren: een aantal uitgaven telt niet meer mee en de inkomensafhankelijke drempels gaan omhoog. Onder meer deze kosten vervallen:

steunzolen

vaccins, ook reisvaccins

tandartskosten

gehoorapparaten

pacemakers

protheses

verpleging in een ziekenhuis

alternatieve geneeswijzen, zoals de osteopaat, de chiropractor en homeopathische middelen

De Dagelijkse Standaard noemt daarnaast beugels, kronen en bruggen. Volgens die site vallen ook boodschappenbezorging en de maaltijdservice voortaan buiten de aftrek voor extra gezinshulp. In de toelichting bij de wet erkent het kabinet dat ook chronisch zieken en mensen met een beperking aftrek voor deze kosten zullen verliezen.

De drempel gaat ook omhoog

Zorgkosten mag je pas aftrekken boven een drempel. Die hangt af van je drempelinkomen: je inkomen in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek. In 2026 is de drempel volgens de Belastingdienst 1,65 procent van je drempelinkomen tot en met €51.411 (zonder fiscale partner minimaal €166). Daarboven is het €848 plus 5,75 procent van het deel boven €51.411.

Het kabinet wil het eerste percentage verhogen naar 1,7 procent en het tweede naar 6,5 procent. Boven de grens van €51.411 tikt dat harder aan. Per €1.000 inkomen boven de grens stijgt je drempel dan met €65, nu is dat €57,50.

Bij €30.000 inkomen kost de hogere drempel je nog geen €3

Neem een alleenstaande AOW'er met een drempelinkomen van €30.000. Zijn drempel is nu €495. Met 1,7 procent wordt dat €510. Hij kan daardoor €15 minder aftrekken. Met het tarief van 17,85 procent dat AOW'ers in 2026 in de eerste schijf betalen, scheelt dat ongeveer €2,68 per jaar.

Het echte verlies zit in de lijst

Stel dat dezelfde AOW'er in één jaar €1.500 aan de tandarts betaalt en €1.000 eigen deel voor een gehoorapparaat. Hij krijgt daarvan niets vergoed. Met de huidige regels trekt hij €2.500 min €495 af, dus €2.005. Tegen 17,85 procent levert dat ruwweg €358 aan belasting op. Vanaf 2028 tellen beide kosten niet meer mee en is zijn aftrek nul.

Voor deze AOW'er zit het verlies dus in de lijst en nauwelijks in de drempel: zo'n €358 per jaar tegenover nog geen €3.

Dit voorbeeld is vereenvoudigd. Bij een lager inkomen mag je een deel van je zorgkosten verhogen. Voor de tandarts geldt die verhoging niet, maar voor hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat soms wel. Je voordeel van nu, en dus ook wat je straks verliest, kan daardoor hoger uitvallen. Een gehoorapparaat is bovendien alleen onder voorwaarden aftrekbaar. Kosten waarvoor je een vergoeding kunt krijgen, mag je niet aftrekken.

Wat je in 2026 en 2027 nog kunt doen

Volgens de Belastingdienst trek je zorgkosten af in het jaar waarin je ze hebt betaald. Had je al een nieuw gehoorapparaat, een kroon of een prothese gepland? Als je die vóór 31 december 2027 betaalt, valt hij nog onder de huidige regels. Dat heeft alleen zin als je totale zorgkosten in dat jaar boven je drempel uitkomen. Haal geen behandeling naar voren die je eigenlijk nog niet nodig hebt, alleen voor de fiscus.

Kijk ook op je polis wat je aanvullende verzekering vergoedt voor de tandarts en hulpmiddelen. Ontvang je de tegemoetkoming specifieke zorgkosten? Die is gekoppeld aan de aftrek, dus ook dat bedrag kan veranderen.

Nog niet definitief

De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan. Daarna moet de Eerste Kamer er nog over beslissen, en amendementen kunnen de lijst onderweg nog veranderen. Het kabinet wil uiterlijk in 2030 een beter alternatief hebben dat de fiscale regeling kan vervangen. Volgens De Dagelijkse Standaard gebruiken zo'n 900.000 huishoudens de aftrek, en ongeveer de helft van de gebruikers heeft de AOW-leeftijd.

Eerder schreven we in 'Aftrek zorgkosten blijft toch na 2027, maar wordt 'gerichter': dit weet je nu al over 2026 en 2027' dat het kabinet de aftrek na 2027 toch wil houden. Deze nota vult in hoe die gerichtere aftrek eruitziet.