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Nog te veel uitstoot gietmachines Tata Steel ondanks dwangsommen

Samenleving
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Ondanks het opleggen van een paar miljoen euro aan dwangsommen stoten twee van de drie gietmachines in een fabriek van Tata Steel in IJmuiden nog steeds meer stof uit dan is toegestaan. Omdat voor een van de machines het maximale boetebedrag is bereikt, onderzoekt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu welke vervolgstap kan worden gezet om het bedrijf alsnog te dwingen de uitstoot te verlagen.
Het gaat om de oxystaalfabriek op het terrein waar vloeibaar staal wordt gemaakt. Dit staal wordt verwerkt in drie continu-gietmachines, die het uitgieten tot lange plakken staal. Hierbij komt stof vrij en waterstoffluoriden.
Aanvankelijk was voor een gietmachine sinds oktober 2023 twee keer 250.000 euro opgelegd aan dwangsommen. Toen de uitstoot te hoog bleef, is de dwangsom later verhoogd tot een half miljoen per overtreding. Met vier overtredingen is het vastgestelde maximum van 2 miljoen euro bereikt. Voor een andere gietmachine is onlangs een eerste dwangsom opgelegd van 500.000 euro.
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