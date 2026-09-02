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Trekkers rijden in colonne naar Leeuwarden voor boerenprotest

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 10:17
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OLDERTERP (ANP) - Een kleine veertig trekkers die zich woensdagochtend hadden verzameld bij het Friese dorp Olterterp zijn in colonne onderweg naar Leeuwarden, ziet een ANP-verslaggever. Ook op andere plekken in Friesland verzamelden boeren met trekkers zich om gezamenlijk naar de provinciehoofdstad te rijden.
Daar is vanaf 11.00 uur bij het provinciehuis een demonstratie gepland tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de gemeente hebben de organisatoren van de actie gezegd ongeveer vierhonderd trekkers te verwachten.
De weg naar het provinciehuis in Leeuwarden is afgezet met betonblokken en er is een sluis voor voertuigen. De maatregelen zijn bedoeld om de instroom van trekkers te reguleren, zodat er ruimte blijft voor hulpdiensten, zegt een gemeentewoordvoerder.
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