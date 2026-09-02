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Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

Voedsel & Koken
door Peter Janssen
woensdag, 02 september 2026 om 10:39
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Hoe maak jij je champignons schoon? Droog, met een borsteltje of mesje? Of grondig afspoelen onder de kraan?
Het meest gehoorde advies: was je champignons nooit met water, want ze zuigen het vocht op als een spons. Ze zouden waterig in de pan worden in plaats van een lekker gebakken, bruin randje en nog hun smaak verliezen ook. In plaats daarvan zou je champignons droog moeten schoonmaken, met een borsteltje of een stukje keukenpapier.

Maar klopt dat verhaal eigenlijk wel?

Hier wordt het interessant. Champignons bestaan namelijk al voor zo'n 90 procent uit water. Dat roept de vraag op: waarom zou een klein spoelbeurtje onder de kraan dan zoveel verschil maken? Onderzoek naar de celstructuur van paddenstoelen wijst uit dat champignons inderdaad wat vocht kunnen opnemen als je ze laat weken, maar een korte, snelle afspoeling onder stromend water levert nauwelijks meetbaar gewichtsverschil op.

Dus toch geen fabel?

Het eerlijke antwoord: het is een beetje van beide. Champignons láng laten weken in een bak water is inderdaad geen goed idee, dan nemen ze wel degelijk vocht op en wordt bakken lastiger. Maar ze snel afspoelen en meteen droogdeppen met keukenpapier? Dat kan prima, zonder dat je maaltijd eronder lijdt.

De beste aanpak

Wil je toch zekerheid dat je champignons mooi bruin bakken in plaats van stomen? Combineer dan het beste van beide werelden: veeg het grofste vuil eraf met een borsteltje of vochtige doek en spoel alleen af als ze echt zanderig zijn. Dep ze daarna goed droog voordat ze de pan in gaan.

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