OTTOWA (ANP) - De Canadese premier Justin Trudeau heeft Donald Trump gefeliciteerd met zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij schrijft in een bericht op X dat de vriendschap tussen de beide landen te benijden is.

"Ik weet dat president Trump en ik zullen samenwerken om meer kansen, welvaart en veiligheid te creëren voor onze beide naties", aldus Trudeau. Bij zijn bericht plaatste hij een foto van zichzelf met Trump.