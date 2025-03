Trump: afspraak Musk bij Pentagon ging over kosten

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een afspraak die Elon Musk had bij het Pentagon was bedoeld om kosten te bespreken. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Hij reageerde daarmee op berichtgeving door The New Times dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de miljardair en adviseur van Trump tijdens een geheime briefing zou inlichten over de plannen voor een eventuele oorlog met China.

"Elon was daar om kosten te bespreken in het kader van DOGE - een ding genaamd DOGE, waar je over hebt gehoord", zei Trump, verwijzend naar Musks taskforce voor overheidsefficiëntie. Dat adviesorgaan moet zorgen voor een drastische krimp van de federale overheid, waaronder bij het ministerie van Defensie.

Trump ontkende het bericht van de krant eerder al op zijn socialemediaplatform Truth Social. "China zal niet eens genoemd of besproken worden", zei hij. Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkende dat Musk toegang zou krijgen tot de informatie en zei dat Musk "gewoon op bezoek" kwam.