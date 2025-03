Boeing mag nieuwste Amerikaanse gevechtsvliegtuig bouwen

WASHINGTON (ANP) - Boeing gaat het nieuwste Amerikaanse gevechtsvliegtuig bouwen. Met de miljardenopdracht voor de F-47 geeft de Amerikaanse fabrikant concurrent Lockheed Martin het nakijken. Het jachtvliegtuig is, anders dan de F-35, vooral bedoeld om een vijandelijke luchtmacht uit te schakelen.

De F-47, die tot 300 miljoen dollar (ongeveer 277 miljoen euro) per stuk kan gaan kosten, is volgens experts mogelijk het laatste bemande nieuwe gevechtsvliegtuig. Het wordt de opvolger van de F-22 en moet goed kunnen samenwerken met drones.

Door de hoge kosten en de snelle opkomst van onbemande drones twijfelden de Verenigde Staten of ze zouden doorzetten met de F-47. Maar de regering-Trump heeft daartoe toch besloten. Dat "geeft een heel rechtstreekse, heldere boodschap af aan onze bondgenoten dat wij niet weggaan en aan onze vijanden dat we nog generaties lang in staat zullen blijven om in heel de wereld onze macht te laten gelden", zei defensieminister Pete Hegseth vrijdag.