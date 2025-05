Trump bevestigt komst naar NAVO-top aan Schoof

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn komst naar de NAVO-top volgende maand in Den Haag bevestigd in een telefoongesprek met premier Dick Schoof. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Eerder op donderdag deelde Schoof op X dat hij een "prettig gesprek" met Trump had gehad. "We keken vooruit naar zijn komst bij de NAVO-top volgende maand in Den Haag, waarbij ik heb benadrukt dat het een grote eer is voor Nederland om hem en alle andere NAVO-bondgenoten te mogen verwelkomen."