Van Gerwen mist finaleronde Premier League na ruim verlies

SHEFFIELD (ANP) - Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronde van de Premier League. De drievoudig wereldkampioen verloor in Sheffield in de kwartfinales meteen van zijn concurrent Nathan Aspinall: 6-2.

Alleen een eindzege in Sheffield had voor de 36-jarige Van Gerwen mogelijk nog geleid tot een plek in de finaleronde. Aspinall was veel beter in het benutten van zijn kansen en liep snel uit naar een 4-1-voorsprong. Die marge gaf de Engelsman niet meer uit handen.

Voor Van Gerwen is het pas de tweede keer dat hij de finaleronde mist. Eerder overkwam hem dat in 2020. De Brabander wist de Premier League tot nu toe zeven keer te winnen. Daarmee is hij recordhouder.