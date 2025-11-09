Trump blij met vertrek BBC-baas en topvrouw

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft verheugd gereageerd op het aftreden van de directeur-generaal van de BBC Tim Davie en topvrouw Deborah Turness, die hoofdverantwoordelijk is voor de berichtgeving van de Britse omroep. De twee maakten eerder zondag bekend op te stappen na kritiek dat een documentaire van de BBC kijkers zou hebben misleid door een toespraak van Trump te bewerken.

"De TOP-mensen van de BBC, onder wie TIM DAVIE, de BAAS, nemen allemaal ontslag/zijn ontslagen, omdat ze betrapt zijn op het 'manipuleren' van mijn zeer goede (PERFECTE!) toespraak van 6 januari", schrijft Trump op zijn sociale platform Truth Social. De Amerikaanse president zegt dankbaar te zijn dat de "corrupte journalisten" zijn "ontmaskerd".

In zijn bericht noemt Trump Davie en Turness "erg oneerlijke mensen". Ze zouden volgens hem hebben geprobeerd de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. "Bovendien komen ze uit een ander land, een land dat door velen als onze grootste bondgenoot wordt beschouwd. Wat een vreselijke zaak voor de democratie!", schrijft Trump.