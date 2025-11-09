ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump blij met vertrek BBC-baas en topvrouw

Samenleving
door anp
zondag, 09 november 2025 om 22:25
anp091125149 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft verheugd gereageerd op het aftreden van de directeur-generaal van de BBC Tim Davie en topvrouw Deborah Turness, die hoofdverantwoordelijk is voor de berichtgeving van de Britse omroep. De twee maakten eerder zondag bekend op te stappen na kritiek dat een documentaire van de BBC kijkers zou hebben misleid door een toespraak van Trump te bewerken.
"De TOP-mensen van de BBC, onder wie TIM DAVIE, de BAAS, nemen allemaal ontslag/zijn ontslagen, omdat ze betrapt zijn op het 'manipuleren' van mijn zeer goede (PERFECTE!) toespraak van 6 januari", schrijft Trump op zijn sociale platform Truth Social. De Amerikaanse president zegt dankbaar te zijn dat de "corrupte journalisten" zijn "ontmaskerd".
In zijn bericht noemt Trump Davie en Turness "erg oneerlijke mensen". Ze zouden volgens hem hebben geprobeerd de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. "Bovendien komen ze uit een ander land, een land dat door velen als onze grootste bondgenoot wordt beschouwd. Wat een vreselijke zaak voor de democratie!", schrijft Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

collage (81)

Waaraan herken je domheid? Het verrassende antwoord uit de wetenschap

140912496_m

Deze alledaagse chemische stof kan je lever onherstelbaar beschadigen

ANP-336627680

Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”

muere-un-joven

Tenerife: Reusachtige golven sleuren toeristen de zee in

Loading