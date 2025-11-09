Tennisser Zverev begint ATP Finals met zege op Shelton

TURIJN (ANP) - Alexander Zverev is de ATP Finals begonnen met een zege. De als derde geplaatste Duitse tennisser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in twee sets: 6-3 7-6 (6).

Zverev gaat door de zege aan de leiding in de Björn Borg-groep. Jannik Sinner en Félix Auger-Aliassime zijn de andere tennissers in deze groep. Zij spelen maandagavond tegen elkaar.

In de eerste set won Zverev twee keer de opslagbeurt van de Amerikaanse nummer 6 van de wereldranglijst. In de tweede set waren er geen breaks en viel de beslissing in de tiebreak. Daarin liep Shelton uit naar 4-0, maar Zverev overleefde drie setpoints en sloeg op zijn eerste matchpoint toe.