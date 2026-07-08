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Trump dreigt Iran met nog zwaardere aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 1:21
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gedreigd met nog fellere aanvallen. De militaire acties van de VS zijn een vergelding voor het beschieten van schepen in de Straat van Hormuz door Iran, liet hij weten op zijn platform Truth Social.
"Mocht zoiets weer gebeuren, dan zal het nog veel erger worden!" Het Amerikaanse leger was eerder al begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op Iran. Het doel hiervan is om het vermogen van Teheran om het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz te verstoren, in te perken, schrijft CENTCOM in een bericht op X.
Officieel geldt er momenteel een wapenstilstand tussen de VS en Iran, maar Trump verklaarde woensdag dat de Verenigde Staten Iran opnieuw zwaar zullen aanpakken. Wel verwacht de Amerikaanse president dat er uiteindelijk een vredesakkoord tussen beide landen tot stand zal komen.
Vertegenwoordigers uit Washington en Teheran waren het half juni eens geworden over een raamwerkakkoord. Het plan was om een onderhandelingsperiode van 60 dagen in te stellen, zodat er gewerkt kon worden aan een duurzame oplossing van het conflict. Door de recente gevechten is het nu onduidelijk of deze planning nog kan worden aangehouden.
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