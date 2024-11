Trump het gespreksonderwerp op de eerste dag klimaattop

BAKOE (ANP) - Dat Donald Trump de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten heeft gewonnen, is een van de meestbesproken onderwerpen op de eerste dag van de klimaattop in Bakoe. Bij persconferenties en informele gesprekken uitten veel klimaatclubs en landen hun zorgen nu klimaatontkenner Trump 'president-elect' is van een van de grootste uitstoters ter wereld.

Tijdens zijn vorige ambtstermijn als president trok Trump het land terug uit het Klimaatakkoord van Parijs, waarin was afgesproken de uitstoot zo te beperken dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft. Of hij zich nu weer uit het klimaatakkoord trekt is nog niet duidelijk, maar onder meer Greenpeace is er zeker van dat zijn presidentschap grote gevolgen zal hebben. "Maar andere landen moeten zich niet laten weerhouden in hun klimaatambities door wie er in het Witte Huis zit", zei Yeb Saño van Greenpeace Zuidoost-Azië maandag.

De COP staat dit jaar in het teken van het afspreken van een nieuw klimaatfinancieringsdoel. Klimaatclubs en ontwikkelingslanden zien graag dat het nieuwe bedrag wordt opgehoogd naar 1 biljoen dollar. Met de winst van Trump lijkt dat "niet realistisch", aldus Europarlementariër Mohammed Chahim (GroenLinks/PvdA). Namens het Europees Parlement zal hij zich bezighouden met de onderhandelingen.

"Tot dusver is het vooral Europa geweest die zich heeft gehouden aan afspraken rondom klimaatfinanciering." De Verenigde Staten komt "al heel lang tekort als het aankomt op financiering" en Chahim verwacht niet dat dat zal veranderen nu Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen. "Als we kunnen komen tot een verdubbeling van de huidige klimaatfinanciering, dan is dat al een succes", aldus Chahim.