RvS: arbeidsmarktplannen kabinet lossen echte probleem niet op

DEN HAAG (ANP) - Twee belangrijke wetten waarmee het kabinet het verschil tussen zelfstandigen en mensen in loondienst hoopt te verkleinen, lossen de fundamentele problemen niet op. Dat is de kritiek van de Raad van State. De belangrijkste adviseur van de regering schrijft dat de plannen, oorspronkelijk van het vorige kabinet, tekortschieten.

Vrijwel heel politiek Den Haag vindt dat de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Flexibele contracten bieden te weinig zekerheid, vaste contracten zijn te vast en log, vooral voor werkgevers. Er ligt ook al jarenlang een belangrijk advies van een commissie. Om hier eindelijk werk van te maken, heeft het vorige kabinet een wetsvoorstel voorgelegd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en een voorstel om flexwerkers meer zekerheid te bieden.

Maar de toegevoegde waarde van het plan om meer te doen tegen schijnconstructies is beperkt, oordeelt de Raad van State. Er is al een wet om tegen te gaan dat zelfstandigen werk doen dat eigenlijk bij een dienstverband hoort, en deze wet legt alleen vast wat al in rechtspraak duidelijk is geworden. "De ontwikkeling dat steeds meer werkenden als zelfstandige actief zijn, ook waar een werknemerspositie passender zou zijn, zal met dit voorstel dus niet direct worden tegengegaan", aldus de Raad van State.

Ook het voorstel tot meer zekerheid voor flexwerkers gaat volgens de Raad van State niet ver genoeg, omdat er niets gebeurt met het vaste contract. Er komt meer zekerheid voor flexibele contracten, "zonder dit te compenseren door meer flexibiliteit binnen het vaste contract". Daardoor blijven de "institutionele verschillen tussen de verschillende groepen werkenden onverminderd groot".