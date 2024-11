Greta Thunberg hekelt klimaattop en gastland Azerbeidzjan

LONDEN (ANP) - Klimaatactivist Greta Thunberg heeft geen goed woord over voor de klimaattop in Bakoe en al helemaal niet voor gastland Azerbeidzjan. "Terwijl de klimaatcrisis en humanitaire crisis snel escaleren, organiseert een oliestaat zonder respect voor mensenrechten de COP29", schampert de bekende Zweedse in een opiniestuk in The Guardian.

Thunberg vindt de zogeheten Conferences of the Parties (COP's) een vorm van "groenwassen", waarop landen toedekken dat ze te weinig doen om de planeet leefbaar te houden. Tegelijkertijd probeert het gastland volgens haar zijn imago "wit te wassen" met de VN-conferentie. "Maar vergis je niet: het is een repressieve staat die wordt beschuldigd van etnische zuiveringen", schrijft Thunberg. Dat Azerbeidzjan het thema "vrede" tijdens de top promoot, noemt ze "een soort duistere grap".

De activiste wijst onder meer op het gedwongen vertrek van Armeense inwoners van de regio Nagorno-Karabach, die vorig jaar door het Azerbeidzjaanse leger definitief werd ingelijfd na een decennialange strijd. Ze haalt ook rapporten van mensenrechtenorganisaties aan over onderdrukking van de oppositie in het land.

"De klimaatcrisis draait net zozeer om het beschermen van mensenrechten als om het beschermen van het klimaat en de biodiversiteit", vindt Thunberg. "Je kunt niet zeggen dat je geeft om klimaatrechtvaardigheid, als je het lijden van onderdrukte en gekoloniseerde mensen negeert."