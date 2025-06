Trump: mijn vertrek van G7-top heeft niets te maken met bestand

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwijt de Franse president Emmanuel Macron onjuiste informatie te verspreiden over de redenen voor zijn vroegtijdige vertrek van de G7-top. Trump schreef op sociale media dat Macron ten onrechte claimde dat hij terugkeerde naar Washington om te werken aan een bestand tussen Israël en Iran. "Fout! Hij heeft geen idee waarom ik nu onderweg ben naar Washington, maar het heeft zeker niets te maken met een staakt-het-vuren. Het is veel groter dan dat."

Trump woonde de G7-top bij in Canada en vertrok daar eerder dan gepland. Dat had te maken met de situatie in het Midden-Oosten, meldde het Witte Huis.

Macron, die ook aanwezig was, noemde dat een positieve ontwikkeling. "Er is een aanbod gedaan om een staakt-het-vuren te bereiken en vervolgens bredere gesprekken op gang te brengen", zei hij tegen de pers. Nieuwssite Axios bericht dat het Witte Huis met Iran in gesprek is over een mogelijke ontmoeting tussen gezanten uit de twee landen.