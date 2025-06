Veel kans op werk als kapper, tandtechnicus of beroepsmilitair

DEN HAAG (ANP) - Wie op zoek is naar een baan, heeft goede kansen als kapper, tandtechnicus, beroepsmilitair of telefoonreparateur. Dat zijn volgens uitkeringsinstantie UWV dit jaar nieuwe kansrijke beroepen. Tekstschrijvers en grafisch vormgevers hebben door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) juist slechtere baankansen.

Veel beroepen op de lijst die het UWV heeft samengesteld zijn al jarenlang kansrijk, zoals in de techniek, zorg of het onderwijs. "Maar in een veranderende arbeidsmarkt komen er ook nieuwe beroepen bij", legt UWV-arbeidsmarktadviseur Stef Molleman uit. "Zo zijn veel kapperszaken hard op zoek naar nieuwe aanwas, zijn er veel bewindvoerders nodig vanwege toenemende financiële problematiek onder huishoudens en is er, in lijn met het tekort aan tandartsen, vraag naar tandtechnici door de vergrijzing."

Ook zijn er goede kansen voor reparateurs van bijvoorbeeld telefoons en tablets, omdat winkeliers volgens het UWV nu verplicht worden om elektronica te repareren. Vanwege de "huidige ontwikkelingen rondom veiligheid" duidt de uitkeringsinstantie bovendien alle militaire functies aan als kansrijk, zowel op mbo- als hbo-niveau.

De opkomst van AI leidt ertoe dat sommige beroepen minder kansrijk zijn geworden, omdat AI taken overneemt. Dat geldt bijvoorbeeld voor administratieve beroepen, maar ook voor creatieve beroepen en beroepen waarin veel met taal wordt gewerkt, volgens het UWV. Daarnaast zijn sommige beroepen "te populair" onder studenten en werkzoekenden, zoals een baan als dierenverzorger of lifecoach.