Trump na beëdiging naar aanhangers in arena

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is na zijn beëdiging opnieuw naar de Capital One Arena gegaan. Daar gaat hij in het bijzijn van zijn aanhangers decreten ondertekenen.

Trump was de dag voor zijn beëdiging ook al in de Capital One Arena. Hij hield daar een overwinningsmanifestatie met aanhangers. Aanwezige verslaggevers zeggen dat de arena met plaats voor 20.000 mensen vol lijkt te zitten.

Een band speelde bij de binnenkomst van Trump het nummer Hail to the Chief. Daarna begon een parade waar ook hulpverleners aan meededen uit Butler, de plek waar Trump een moordaanslag overleefde.