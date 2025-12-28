Trump na gesprek met Zelensky: we komen dichter bij einde oorlog

MAR-A-LAGO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat het einde van de oorlog in Oekraïne dichterbij is gekomen na zijn gesprekken met de Russische en de Oekraïense president zondag. Trump zei tijdens een persconferentie met Volodymyr Zelensky dat nog niet alle kwesties opgelost zijn, maar dat beide partijen steeds dichter bij een deal komen.

Trump belde zondag met de Russische president Vladimir Poetin en ontving daarna Zelensky op zijn landgoed in Mar-a-Lago. Daarna belden hij en Zelensky nog met een aantal Europese leiders om over de veiligheidsgaranties te praten.

Volgens Trump kan er snel een deal komen, maar er zijn nog een paar "netelige kwesties". Daarmee bedoelde hij onder meer het grondgebied van de Donbas. Rusland wil dat hele Oost-Oekraïense gebied annexeren, maar Oekraïne heeft nog een gedeelte in handen. Zelensky heeft geopperd dat er een bufferzone of een zogenoemde 'vrije economische zone' zou kunnen worden ingesteld. Volgens Trump komen de partijen ook op dat vlak dichter bij elkaar.