Van Gerwen via Duitser Merk naar achtste finales WK darts

LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen heeft de achtste finales van het WK darts in Londen bereikt. De verliezend finalist van vorig jaar versloeg in de derde ronde de Duitser Arno Merk, die debuteert op het WK, met ruim verschil: 4-1.

Van Gerwen gooide in de eerste sets geen heel hoog gemiddelde, maar hij was wel goed op zijn dubbels. Merk pakte in de eerste twee sets maar één leg.

Van Gerwen leek het duel snel af te kunnen maken, maar Merk ging in de derde set wat beter spelen en won die ook. Ook de vierde set bleef lang spannend. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen begon wat dubbels te missen, maar sloeg op de juiste momenten toe en liep uit naar 3-1. In de vijfde set nam Van Gerwen vanaf het begin het initiatief en gaf dat niet meer uit handen.

'Niet klagen'

In de achtste finales stuit de als derde geplaatste Van Gerwen op de als vijfde geplaatste Schot Gary Anderson, die zondag met 4-3 won van de Nederlander Jermaine Wattimena. Anderson won het WK twee keer: in 2015 en 2016.

"Bij vlagen speelde ik goed", aldus Van Gerwen bij Viaplay. "Er waren wel wat slordigheden, maar ik mag niet klagen. Het was zeker niet verkeerd. Maar je moet kritisch op jezelf blijven."

Eerder op zondag drong ook de Nederlander Gian van Veen door tot de vierde ronde van het WK. Maandag komt Kevin Doets nog in actie in de derde ronde.