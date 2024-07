Trump na schietpartij aangekomen in New Jersey

NEW JERSEY (ANP/AFP) - Donald Trump is na de schietpartij in Pennsylvania met het vliegtuig geland in New Jersey. Een van zijn communicatiemedewerkers heeft een video gedeeld waarin de Amerikaanse oud-president zelfstandig uit het toestel stapt.

Trump daalt in de video af van de trap van zijn vliegtuig, in aanwezigheid van beveiliging. Hij raakte bij de schietpartij gewond aan zijn rechteroor. Dat oor is niet zichtbaar in de video. Amerikaanse media melden dat Trump de nacht doorbrengt in New Jersey.