Schietpartij was volgens FBI poging tot moord op Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De schietpartij bij de campagnebijeenkomst van Donald Trump in Pennsylvania was een poging tot moord op deze Republikeinse presidentskandidaat. Dat heeft de FBI bekendgemaakt op een persconferentie. De FBI heeft de identiteit van de schutter, die werd doodgeschoten door de geheime dienst, nog niet met zekerheid vastgesteld. Het motief is nog onbekend.

De prioriteit is nu volgens de FBI het vaststellen van een motief en het achterhalen of er meer daders bij de beschieting betrokken waren.