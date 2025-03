Trump neemt het na gelekte groepschat op voor topadviseur

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het opgenomen voor zijn nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz. Er was discussie ontstaan over de positie van de topadviseur nadat een journalist per ongeluk was toegevoegd aan een groepschat waarin een militaire operatie tegen de Houthi's werd besproken. "Waltz heeft zijn lesje geleerd. En hij is een goed mens", zei de president tegen NBC News.

De betreffende journalist, hoofdredacteur Jeffrey Goldberg van The Atlantic, had in een artikel geschreven hoe hij was uitgenodigd voor de discussie op berichtendienst Signal. Daar zouden ook ministers en de vicepresident aan hebben deelgenomen. Goldberg kreeg de uitnodiging van een gebruiker die zich Waltz noemde.

Trump bagatelliseerde het voorval tegenover NBC. De aanwezigheid van Goldberg in de chat zou "geen enkele impact" hebben gehad op de militaire operatie. Trump kreeg ook de vraag hoe de hoofdredacteur in de vertrouwelijke chat is opgenomen. "Het was een van Michaels mensen aan de telefoon", antwoordde hij. "Een medewerker had zijn nummer in het toestel staan."