Trump: niet het moment om over gratie voor Maxwell te praten

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft de mogelijkheid om gratie te verlenen aan Ghislaine Maxwell, maar overweegt die stap op dit moment nog niet. "Ik kan het doen, maar het is niet iets waar ik over nagedacht heb", aldus Trump vrijdag. Bij aankomst in Schotland later op de dag zei hij: "Veel mensen vragen me naar het presidentieel pardon, maar dit is niet het moment om over gratie te praten."

De advocaten van Maxwell lieten aan Amerikaanse media weten dat er niets is afgesproken over een presidentieel pardon voor hun cliënt. "Maar de president heeft gezegd dat hij het recht heeft om gratie te verlenen. Wij hopen dat hij van dat recht gebruikmaakt", aldus advocaat David Markus tegenover The New York Times.

Maxwell, de rechterhand van zedendelinquent Jeffrey Epstein, werd vrijdag voor de tweede dag op rij ondervraagd door onderminister van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Todd Blanche. Zij heeft volgens haar advocaten "alle vragen beantwoord".