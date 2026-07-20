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Trump: nieuwe Air Force One krijgt upgrades

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 7:50
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WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het luxevliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, wordt binnenkort ongeveer een maand aan de grond gehouden. Dat vertelde Trump nadat discussie was ontstaan over de veiligheid van de Boeing 747-8. Het toestel krijgt volgens de president upgrades.
Trump vloog deze maand met zijn nieuwe vliegtuig naar Ankara voor een NAVO-top, maar gebruikte op de terugweg een ouder presidentieel toestel. De spanning met Iran liep toen op en The New York Times schreef dat het nieuwe vliegtuig niet beschikte over dezelfde veiligheidssystemen, onder meer op het gebied van raketverdediging. Verslaggevers van de krant werden vervolgens gedagvaard.
De president meldde de geplande verbeteringen toen hij een vraag kreeg over zijn nieuwe vliegtuig. "Voor zover ik heb begrepen, sturen ze het over ongeveer een maand weg om het volledig te laten upgraden", zei hij. "Dat zal ongeveer een maand in beslag nemen." Trump trad niet in detail over het soort upgrades.
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