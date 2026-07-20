Ryanair boekt minder winst door hogere brandstofkosten

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - De oorlog in het Midden-Oosten heeft de afgelopen maanden een aanzienlijke negatieve impact op de financiële resultaten van Ryanair gehad. De prijs van kerosine is fors gestegen en de vraag naar reizen is gedaald, meldt de luchtvaartmaatschappij maandag. De winst viel in het afgelopen kwartaal daardoor lager uit dan een jaar geleden.

De nettowinst kwam het afgelopen kwartaal uit op 538 miljoen euro, 34 procent lager dan een jaar geleden.

Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt de onrust in het Midden-Oosten ervoor dat consumenten langer twijfelen en wachten met boeken. Ryanair stelt de vraag te moeten stimuleren met lagere tarieven en verwacht dit ook tijdens het hoogseizoen in de zomer nog te moeten doen.