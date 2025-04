Trump: oorlog gevolg van uitspraken Kyiv over toetreding tot NAVO

Donald Trump vindt dat Kyiv verantwoordelijk is voor de oorlog met Rusland. Dat zegt de Amerikaanse president in een interview met Time Magazine. "Ik denk dat de oorlog in eerste instantie is begonnen toen ze begonnen te praten over toetreding tot de NAVO", aldus Trump.

De president stelt in het interview voor om een vredesovereenkomst te bereiken door Rusland ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied te geven. "De Krim blijft bij Rusland", zegt Trump.

Trump gaf het interview aan Time Magazine omdat het aanstaande woensdag precies honderd dagen is sinds hij aan zijn tweede ambtstermijn begon. Als een van zijn verkiezingsbeloften zei hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne snel te willen beëindigen.

Eerder deze week zei Trump dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de vredesonderhandelingen schaadt door te zeggen dat Oekraïne de Russische bezetting van de Krim niet zal erkennen.