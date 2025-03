Trump praat Zelensky bij over gesprek met Poetin

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "heel goed telefoongesprek" gehad met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky, schrijft Trump op Truth Social. Hij zou Zelensky hebben bijgepraat over zijn gesprek van dinsdag met de Russische president Vladimir Poetin, waarin Poetin toezegde dat Rusland de komende dertig dagen geen Oekraïense energiecentrales zal aanvallen.

Trump en Zelensky belden woensdag ongeveer een uur met elkaar. Trump schrijft dat hij nu wil dat Rusland en Oekraïne "op een lijn" komen over een staakt-het-vuren. "We liggen erg goed op schema", aldus de Republikein.

Het was voor zover bekend het eerste gesprek tussen Trump en Zelensky sinds de ruzie in het Witte Huis. Zelensky was eind februari naar Washington gekomen om een deal over grondstoffen te tekenen, maar kreeg vooral te horen dat hij te weinig dankbaarheid voor alle Amerikaanse steun toonde. Later sprak Zelensky zijn dank via sociale media nogmaals duidelijk uit en lijkt de relatie voor nu iets verbeterd.