Doden door brand in appartementencomplex Catalonië

BARCELONA (ANP/RTR/AFP) - Vijf tieners van 14 tot 18 jaar zijn om het leven gekomen door een brand in een appartementencomplex in Catalonië. Enkele anderen raakten lichtgewond, aldus Spaanse media inclusief het Catalaanse dagblad El Periódico.

De brand was in een gebouw van vijf verdiepingen in Manlleu, circa 60 kilometer ten noorden van Barcelona. Op het dak was een opslagruimte waar de slachtoffers bijeen waren. Ze konden om nog niet opgehelderde redenen niet meer wegkomen toen maandagavond brand uitbrak.

Volgens El Periódico heeft de politie nog geen idee wat er is gebeurd. Mediaberichten zijn tegengesproken dat er een cilinder met lachgas zou zijn ontploft. De politie meent dat er helemaal geen ontploffing is geweest. Wel ontstond snel veel rook door de brandende spullen in de berging.

De gemeente heeft drie dagen van rouw afgekondigd.