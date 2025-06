Trump roept op tot onmiddellijke evacuatie van Teheran

KANANASKIS (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag de bewoners van Teheran opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. Ook herhaalde hij dat Iran een nucleaire deal met de Verenigde Staten had moeten sluiten.

"IRAN MAG GEEN KERNWAPEN HEBBEN. Ik heb het keer op keer gezegd! Iedereen moet Teheran onmiddellijk evacueren!", schreef hij in een bericht op Truth Social, tijdens zijn aanwezigheid op de G7-top in Canada. Trump schreef verder geen andere details in zijn bericht, waarmee hij de eerdere waarschuwingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ondersteunde.