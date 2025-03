Trump trekt VN-kandidaat terug: harder nodig in het parlement

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Elise Stefanik teruggetrokken als mogelijke nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Stefanik zit in het parlement en daar wil Trump haar niet missen, schrijft hij op Truth Social.

Stefanik zit in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben daar met 218 zetels een krappe meerderheid. De Democraten hebben 213 zetels en vier zetels zijn niet bezet.

"Nu we stappen zetten met onze Agenda America First, is het essentieel dat we IEDERE Republikeinse Zetel in het Congres vasthouden", schrijft Trump. "Met een hele krappe Meerderheid, wil ik niet riskeren dat iemand anders probeert de zetel van Elise in te nemen."

Trump noemt Stefanik "een van mijn grootste bondgenoten", maar zegt dat iemand anders ook naar de VN kan.

Toen Trump Stefanik nomineerde voor deze baan, noemde zij dat "een grote eer".