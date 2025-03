Geplaagd Ubisoft vindt Chinese investeerder voor bekende games

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De geplaagde Franse gameontwikkelaar Ubisoft haalt Tencent binnen als investeerder om verder te kunnen werken aan bekende spellenreeksen als Assassin's Creed, Far Cry en Tom Clancy's Rainbow Six. De titels worden ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf en daarin steekt Tencent zo'n 1,2 miljard euro. In ruil daarvoor krijgt dat Chinese concern een belang van een kwart in de nieuwe onderneming.

Ubisoft heeft grote moeite om te herstellen van de coronapandemie. Dit resulteerde al in vertragingen voor nieuwe games en het schrappen van titels. Zo moest Ubisoft tot twee keer toe de nieuwste game in de populaire Assassin's Creed-reeks uitstellen. Die verscheen eerder deze maand.

Ook kampte Ubisoft bij verschillende games met tegenvallende verkopen. In januari huurde het bedrijf daarom adviseurs in om zijn strategische opties te onderzoeken. Daarvan is de aankondiging van donderdag het resultaat. Topman Yves Guillemot noemde de stap "een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Ubisoft".