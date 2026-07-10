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Trump: VS zetten onderhandelingen met Iran voort

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 17:21
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WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten zetten de onderhandelingen met Iran voort, zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag in een bericht op Truth Social. Hij benadrukte dat het bestand tussen de twee landen wel voorbij is.
"Iran heeft ons gevraagd om de 'gesprekken' voort te zetten. We hebben daarmee ingestemd, maar de Verenigde Staten hebben hen zonder enige twijfel laten weten dat het staakt-het-vuren VOORBIJ is!" schreef Trump.
De VS en Iran sloten vorige maand een staakt-het-vuren en spraken af dat ze zouden onderhandelen over een vredesdeal. Deze week vielen de twee landen elkaar opnieuw aan. Dat gebeurde nadat de VS de Iraniërs verantwoordelijk hadden gehouden voor het beschieten van schepen in de Straat van Hormuz. De VS bombardeerden Iran en dat land reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio.
Trump verklaarde deze week op de NAVO-top in Ankara dat het bestand wat hem betreft daarmee voorbij is.
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