VS en Europa: het verschil tussen rijkdom en welvaart

Amerikanen hebben gemiddeld meer te besteden, maar Europa scoort beter op verschillende vlakken van welvaart. Dat schrijven onderzoekers in het economenvakblad ESB. In hun analyse keken ze niet alleen naar financiële factoren, maar naar brede welvaart. Volgens onderzoeker Rutger Hoekstra is de welvaart in Europa eerlijker verdeeld dan in de Verenigde Staten. Hij waarschuwt dat de ongelijkheid in de VS de komende jaren waarschijnlijk verder zal toenemen.

Bbp versus brede welvaart

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ligt het bruto binnenlands product (bbp) van de Verenigde Staten hoger dan dat van Europa. Dit verschil is sinds de jaren negentig alleen maar toegenomen, wat betekent dat Amerikanen gemiddeld een hoger besteedbaar inkomen hebben dan Europeanen. Maar een lager gemiddeld inkomen betekent niet automatisch dat Europeanen slechter af zijn. Sterker nog, op het gebied van brede welvaart – een term die ook factoren als welzijn, gezondheid, veiligheid, ongelijkheid en duurzaamheid omvat – scoort Europa beter.

Langer leven en minder ongelijkheid

Een van de opvallendste voordelen van Europa is de levensverwachting, die gemiddeld 3,5 jaar hoger ligt dan in de VS. Ook profiteert de onderste 50 procent van de inkomensverdeling in Europa van een betere financiële situatie dan hun Amerikaanse tegenhangers, stelt Hoekstra. De kloof in de Verenigde Staten wordt vooral versterkt door een ongelijk gezondheids- en onderwijssysteem.

Hoewel Amerikanen gemiddeld genomen rijker zijn – in 2023 was het inkomen van een Europeaan slechts tweederde van dat van een Amerikaan – is de verdeling van die rijkdom in Europa eerlijker. "Weliswaar is de gemiddelde Amerikaan een ton rijker dan een Europeaan, maar qua verdeling van de welvaart, scoort Europa weer beter", vertelt Hoekstra bij BNR.

Technologische groei

De VS danken hun economische voorsprong voor een groot deel aan de technologische sector. Bedrijven zoals Google, Facebook en Tesla hebben in de afgelopen twintig jaar een enorme bijdrage geleverd aan de groei. Maar volgens Hoekstra draagt deze groei ook bij aan de toenemende ongelijkheid. Deze sector gaat waarschijnlijk in de komende vier jaar alleen maar belangrijker worden.

Hoe de toekomst zich ontwikkelt op het gebied van economische groei en ongelijkheid, is lastig te voorspellen. "Momenteel gebeurt er veel", legt Hoekstra, die is verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, uit. "Je hebt verschillende geopolitieke situaties, vergrijzing, maar ook de instituties zijn ontzettend tanende, en moeten een transitie doormaken."

Bron: BNR