Trump wil niets meer te maken hebben met Spanje en handel stoppen

ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt niets meer te maken te willen hebben met Spanje, omdat het land zo'n "vreselijke" bondgenoot zou zijn. Hij zegt daarom minister van Financiën Scott Bessent de opdracht te hebben gegeven om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken.

"Spanje is een verloren zaak", zei Trump tijdens de NAVO-top in Ankara. Volgens hem zullen de Spanjaarden hard geraakt worden door een einde aan de handel en zullen ze daarom snel van hun houding terugkomen.

Trump viel vorig jaar op de NAVO-top ook al stevig uit naar Spanje, omdat dat land als enige bondgenoot weigerde om toe te zeggen de defensie-uitgaven voor 2035 te verhogen tot 5 procent van het bbp. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei dat zijn land zich ook kan verdedigen met minder geld. Ook toen dreigde Trump met handelssancties.

Rutte

NAVO-chef Mark Rutte probeerde Spanje nog te verdedigen tijdens het persmoment met Trump. Volgens Rutte heeft Spanje het afgelopen jaar grote stappen gemaakt en heeft het wel de oude NAVO-norm van 2 procent gehaald. "En jij hebt ze zover gebracht", prees hij Trump.

De Amerikaanse president viel ook uit tegen andere Europese landen die de VS in zijn ogen hadden moeten helpen tijdens de oorlog in Iran. Hij deed zijn beklag over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Rutte benadrukte dat ook die landen steeds meer aan defensie uitgeven en hun verantwoordelijkheid nemen.