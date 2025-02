Trump wil snel nucleaire deal met Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opgeroepen tot het snel regelen van een "geverifieerde nucleaire vredesovereenkomst" met Iran. Hij deed dat kort na zijn richtlijn dat er maximale druk zou moeten zijn op Iran.

Trump saboteerde in zijn eerste ambtstermijn een soortgelijke deal die Iran in 2015 met China, Duitsland, de EU, Frankrijk Groot-Brittannië, Rusland en de VS had gesloten voor een controleerbare beperking van het Iraanse nucleaire programma. Dat in ruil voor verlichting van de voor de Iraanse economie rampzalige sancties tegen het land.

Trump stelt nu dat hij "Iran graag ziet als een groot en succesvol land, maar zonder een kernwapen". Met een nieuw nucleair akkoord zou Iran volgens Trump in vrede en welvaart kunnen bloeien. Hij weersprak berichten dat hij met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te gast zou hebben gezegd dat hij samen met Israël plannen smeedt om Iran "aan gruzelementen" te schieten. Dat is grovelijk overdreven volgens de Amerikaanse president.

Volgens Trump kan meteen aan zo'n akkoord worden gewerkt en kan een groot feest in het Midden-Oosten worden gehouden als het af en ondertekend is. "God zegene het Midden-Oosten", zei Trump.