ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump zegt BBC volgende week aan te klagen om schadevergoeding

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 3:55
anp151125011 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een eis tot schadevergoeding tussen de 1 en 5 miljard dollar tegen de BBC aangekondigd. "We klagen ze ergens volgende week aan."
Trump zei ook dat hij de Britse premier Keir Starmer dit weekend over de kwestie zou bellen.
De Britse omroep bood excuses aan omdat hij een toespraak van Trump op een misleidende manier zou hebben gemonteerd, maar zei geen schadevergoeding te zullen betalen.
Trumps advocaten stuurden de BBC maandag een brief waarin ze de omroep beschuldigden van laster met de uitzending van een speech van Trump die hij gaf voor de bestorming van het Capitool in Washington in januari 2021. Ze gaven de omroep tot vrijdag de tijd om excuses aan te bieden en een schadevergoeding te betalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading