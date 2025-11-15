Trump zegt BBC volgende week aan te klagen om schadevergoeding

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een eis tot schadevergoeding tussen de 1 en 5 miljard dollar tegen de BBC aangekondigd. "We klagen ze ergens volgende week aan."

Trump zei ook dat hij de Britse premier Keir Starmer dit weekend over de kwestie zou bellen.

De Britse omroep bood excuses aan omdat hij een toespraak van Trump op een misleidende manier zou hebben gemonteerd, maar zei geen schadevergoeding te zullen betalen.

Trumps advocaten stuurden de BBC maandag een brief waarin ze de omroep beschuldigden van laster met de uitzending van een speech van Trump die hij gaf voor de bestorming van het Capitool in Washington in januari 2021. Ze gaven de omroep tot vrijdag de tijd om excuses aan te bieden en een schadevergoeding te betalen.