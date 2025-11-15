ECONOMIE
Stolz klopt Zurek en De Boo op 1000 meter in Salt Lake City

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 3:56
anp151125012 1
SALT LAKE CITY (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de zege op de 1000 meter moeten laten aan Jordan Stolz. De Amerikaan bleef met 1.05,66 vlak boven zijn eigen wereldrecord van 1.05,37. De Boo werd derde met 1.06,34 en was ook nog langzamer dan de Pool Damian Zurek, die een persoonlijk record van 1.06,02 reed.
Stolz was in zijn rit veel sneller weg dan de regerend wereldkampioen Joep Wennemars. Die moest de Amerikaan in de laatste kruising voor laten gaan en kon niet meer in de buurt komen. Met 1.07,01 werd hij in een persoonlijk record negende.
Tim Prins kwam in de slotrit tegen Cooper McLeod tot 1.06,64 en werd daarmee zesde.
Kjeld Nuis finishte in 1.07,10, maar werd gediskwalificeerd. De olympisch kampioen van 2018 op de 1000 meter raakte uit balans in de voorlaatste bocht en moest met een hand naar het ijs. Hij raakte een blokje dat op de lijn lag.
Kai Verbij kwam eerder op de dag in de B-groep tot een tijd van 1.08,38. Daarmee eindigde de tweevoudig wereldkampioen op de 1000 meter als vijftiende. Verbij maakte dit seizoen na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree in het langebaanschaatsen. Tot zijn eigen verrassing kwalificeerde hij zich bij de NK afstanden voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter.
