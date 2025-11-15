ECONOMIE
Leerdam troeft Kok af op 1000 meter in wereldbeker Salt Lake City

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 3:54
SALT LAKE CITY (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de zege gegrepen op de 1000 meter. Leerdam versloeg in haar rit landgenote Femke Kok met een tijd van 1.12,35. Kok werd tweede met 1.12,43. Béatrice Lamarche uit Canada werd met 1.12,77 derde.
Leerdam zag Kok sneller openen, maar had al een iets snellere eerste ronde. Met de laatste binnenbocht passeerde ze Kok, die haar enkele weken geleden nog had onttroond als Nederlands kampioene.
Antoinette Rijpma-de Jong kwam in de rit erna tot 1.13,75 en werd daarmee negende. In de slotrit versloeg Marrit Fledderus landgenote Isabel Grevelt. Met 1.13,11 kwam ze echter niet aan de tijd van Leerdam en werd vierde. Grevelt werd met 1.13,86 tiende.
De Japanse Miho Takagi ontbrak op de 1000 meter. De regerend wereldkampioene reed eerder op de dag in de B-groep de 3000 meter.
Voor Leerdam was het de eerste keer sinds het WK sprint in het voorjaar van 2024 in Inzell dat ze weer in de 1.12 reed. "Ik raak 'm weer, dat is mooi, want dan ga ik weer hard", zei ze in een reactie bij de NOS. "Ik had het niet verwacht, want ik denk dat ik nog zo veel dingen beter kan doen. Ik was best dicht bij het wereldrecord." Dat staat met 1.11,61 op naam van de Amerikaanse Brittany Bowe.
Leerdam had twee weken eerder op het NK last van een blessure aan haar lies, die ze toen een dag eerder op de 500 meter had opgelopen. "Ik had er nog een klein beetje last van, maar niet als eerst. De volgende wereldbekerwedstrijd weer een stapje erbovenop."
