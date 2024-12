Trump zegt dat hij Japanse overname van US Steel zal 'blokkeren'

PALM BEACH (ANP/AFP) - Donald Trump heeft maandag gezegd dat hij als president van de Verenigde Staten een geplande overname van US Steel door het Japanse bedrijf Nippon Steel zal "blokkeren". "Ik ben er helemaal tegen dat het eens zo grote en machtige US Steel wordt opgekocht door een buitenlands bedrijf, in dit geval Nippon Steel uit Japan," schrijft Trump op socialemediaplatform Truth Social.

"Door middel van een reeks belastingvoordelen en tarieven zullen we US Steel weer sterk en geweldig maken", voegt Trump eraan toe. "En dat zal SNEL gebeuren! Als president zal ik deze deal tegenhouden." Vanaf 20 januari wordt Trump weer president van de VS.

Amerikaanse media meldden begin september al dat ook de huidige president Joe Biden de overname van US Steel door Nippon Steel voor zo'n 14 miljard dollar niet ziet zitten. US Steel organiseerde toen een protestactie onder werknemers tegen die houding van de Amerikaanse regering en waarschuwde dat duizenden banen verloren gaan als de deal niet doorgaat.