Trump zegt minder vertrouwen te hebben in atoomdeal met Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump van de VS zegt minder vertrouwen te hebben in een nieuwe atoomdeal met Iran. In een interview met de Pod Force One-podcast meldt Trump dat "het erop lijkt dat Iran vertragingstactieken toepast".

Op de vraag of Trump het voor zich ziet dat Iran zijn nucleaire programma beëindigt, antwoordt de president: "Ik weet het niet. Ik dacht van wel, maar ik krijg er minder en minder vertrouwen in. Minder dan ik een paar maanden geleden zou hebben gehad."

Sinds zijn aantreden probeert de Amerikaanse president een nieuw nucleair akkoord te bereiken met Iran, nadat hij het vorige in zijn eerste termijn juist had opgezegd. Dat akkoord was afgesloten door Trumps voorganger Barack Obama. Trump dreigt Iran aan te vallen als het land niet instemt. Iran heeft altijd verklaard dat het verrijken van uranium voor vreedzame doeleinden is en niet voor het maken van wapens.