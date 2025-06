Nieuwe commandant voor belangrijk NAVO-hoofdkwartier in Brunssum

BRUNSSUM (ANP) - Het belangrijke NAVO-hoofdkwartier in het Zuid-Limburgse Brunssum heeft een nieuwe commandant. De Duitse generaal Ingo Gerhartz gaat van daaruit een eventuele verdediging tegen een Russische aanval op bijvoorbeeld de Baltische staten of Polen leiden.

Gerhartz nam het bevel over het hoofdkwartier in Brunssum woensdag over van de Italiaanse generaal Guglielmo Luigi Miglietta. Het commando wisselt steeds tussen een Duitser en een Italiaan.

Het hoofdkwartier in Zuid-Limburg leidt de verdediging van de oostflank van de NAVO, waar het zenuwcentrum in Italië de zuidflank voor zijn rekening neemt. Zij worden aangestuurd door de hoogste NAVO-commandant in het opperhoofdkwartier in het Belgische Mons.

Gerhartz krijgt onder meer het bevel over de troepen die in de Baltische staten en andere Oost-Europese landen zijn gelegerd om Rusland te ontmoedigen die aan te vallen. In Litouwen zijn bijvoorbeeld Nederlandse militairen gestationeerd.