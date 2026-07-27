Tsjaad begint procedure voor vertrek uit Internationaal Strafhof

N'DJAMENA (ANP/AFP) - Tsjaad zegt zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof (ICC). Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er bovendien geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Het strafhof in Den Haag houdt zich onder meer bezig met vervolging van oorlogsmisdaden.

Tsjaad kwam als ICC-lidstaat in opspraak toen het weigerde de toenmalige Soedanese dictator Omar Al-Bashir te arresteren bij een bezoek aan hoofdstad N'Djamena. ICC-lidstaten zijn verplicht opvolging te geven aan arrestatiebevelen die het ICC uitvaardigt. Tegen Al-Bashir werd tweemaal een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van het plegen van genocide. Hij was daarmee het eerste staatshoofd dat werd gevorderd door het ICC, in 2009. Het ICC bepaalde nadien dat Tsjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt.

Met de formele aankondiging van vertrek begint voor Tsjaad nu een officiële wachttermijn van een jaar. Daarna zal het volledig vertrekken uit het ICC.