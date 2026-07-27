ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tsjaad begint procedure voor vertrek uit Internationaal Strafhof

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 14:26
anp270726115 1
N'DJAMENA (ANP/AFP) - Tsjaad zegt zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof (ICC). Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er bovendien geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Het strafhof in Den Haag houdt zich onder meer bezig met vervolging van oorlogsmisdaden.
Tsjaad kwam als ICC-lidstaat in opspraak toen het weigerde de toenmalige Soedanese dictator Omar Al-Bashir te arresteren bij een bezoek aan hoofdstad N'Djamena. ICC-lidstaten zijn verplicht opvolging te geven aan arrestatiebevelen die het ICC uitvaardigt. Tegen Al-Bashir werd tweemaal een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van het plegen van genocide. Hij was daarmee het eerste staatshoofd dat werd gevorderd door het ICC, in 2009. Het ICC bepaalde nadien dat Tsjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt.
Met de formele aankondiging van vertrek begint voor Tsjaad nu een officiële wachttermijn van een jaar. Daarna zal het volledig vertrekken uit het ICC.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1939944235

Brood invriezen: 8 fouten die je beter niet maakt

routes-frankrijk-spanje

A63 én Route du Soleil dicht door branden: zoveel extra kost het omrijden naar Zuid-Frankrijk of Spanje per route

666c3a42764df1611259d824

Ze viel 90 kilo af: 2 lessen die alles veranderden

generated-image (1)

Eerder stoppen met werken kost je niet alleen spaargeld — dit is de fiscale rekening die niemand je vertelt

anp260726095 1

Franse branden leiden voor het eerst tot 'pyrocumulonimbus'

292250674_m

Dementie herkennen: de 10 symptomen en praktische tips voor patiënten en hun omgeving

Loading