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Tsjechië mag rechts-extremist Liebich overleveren aan Duitsland

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 12:38
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PRAAG (ANP/DPA) - De Duitse rechts-extremist Marla Svenja Liebich kan door Tsjechië aan Duitsland worden overgeleverd. Dat besloot een Tsjechisch gerechtshof na een juridische strijd die internationaal aandacht kreeg.
Het hof verwierp de bezwaren van Svenja Liebich. Zij is trans vrouw en zei voor haar leven te vrezen als ze naar een mannengevangenis moet. De overlevering zal waarschijnlijk in de komende anderhalve week plaatsvinden.
De neonazi kreeg in Duitsland in 2023 anderhalf jaar cel opgelegd voor een reeks strafbare feiten, waaronder aanzetten tot haat. Ze heette toen nog Sven, maar heeft haar wettelijke geslacht naderhand laten veranderen naar vrouw.
Vrouwengevangenis
Dat betekent dat Liebich naar een vrouwengevangenis zou moeten en dat leidde in Duitsland tot discussie. Critici noemden de geslachtswijziging een provocatie en misbruik van de wet.
De rechts-extremist meldde zich uiteindelijk niet bij de gevangenis en vluchtte naar Tsjechië. Daar arresteerde de politie haar in de buurt van de grens.
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