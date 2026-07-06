Wanneer bereiken mensen hun psychische piek? Later dan je denkt

Wie ooit met lichte paniek naar zijn veertigste verjaardag heeft gekeken omdat 'alles daarna bergafwaarts gaat', kan opgelucht ademhalen. Ja, je reactiesnelheid wordt vanaf je twintiger jaren langzaam minder. Maar als het gaat om écht goed functioneren – verstandige keuzes maken, mensen aanvoelen en complexe problemen oplossen – blijkt je hoogtepunt pas veel later te liggen.

Uit een nieuwe studie blijkt dat mensen tussen hun 55ste en 60ste op hun best presteren. Dan beschikken ze over de optimale combinatie van kennis, ervaring en persoonlijkheid.

Onderzoekers van de University of Western Australia bekeken tientallen eerder verschenen onderzoeken naar cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Daarbij keken ze niet alleen naar intelligentie, maar ook naar eigenschappen als emotionele intelligentie, financiële kennis, moreel redeneren en stressbestendigheid.

Hun conclusie: succes in het leven draait om veel meer dan een hoog IQ. De zogenoemde vloeiende intelligentie, waartoe reactiesnelheid, geheugen en het snel verwerken van nieuwe informatie behoren, bereikt inderdaad al vroeg een piek en neemt daarna langzaam af. Maar daar staat iets tegenover. Je gekristalliseerde intelligentie – de kennis en levenservaring die je in de loop der jaren opbouwt – blijft juist groeien, vaak tot ver in je zestiger jaren.

Ook je persoonlijkheid ontwikkelt zich. Mensen worden gemiddeld zorgvuldiger, stabieler en beter in het omgaan met stress. Emotionele intelligentie bereikt half de veertig een hoogtepunt, terwijl financiële kennis vaak pas tussen de 65 en 70 jaar piekt. Zelfs het vermogen om ethische dilemma's af te wegen en niet vast te blijven houden aan een mislukt plan ('ik heb er al zoveel tijd in gestoken') wordt beter met de jaren.

Hoge functies later in het leven

Dat verklaart misschien ook waarom veel mensen pas later in hun carrière de belangrijkste functies bekleden. Volgens de onderzoekers beschikken mensen tussen de 55 en 60 jaar over de beste mix van denkkracht, levenservaring en emotionele volwassenheid om grote beslissingen te nemen.

Dat betekent overigens niet dat ouder altijd beter is. Na je 65ste zet er volgens de onderzoekers een duidelijke daling in. Vaardigheden als cognitieve flexibiliteit, zoals snel schakelen tussen nieuwe situaties, en het lezen van subtiele gezichtsuitdrukkingen nemen dan af. Ook de behoefte om jezelf intellectueel uit te dagen wordt kleiner.

De onderzoekers benadrukken wel dat hun analyse is gebaseerd op bestaande gegevens van verschillende leeftijdsgroepen. Daardoor is niet met zekerheid te zeggen welk deel van de verschillen door ouder worden komt en welk deel door generatieverschillen.

Toch is de boodschap verrassend positief. Waar we ouder worden vaak associëren met achteruitgang, laat deze studie juist zien dat veel van onze belangrijkste kwaliteiten jarenlang blijven groeien. Misschien zijn je hersenen niet meer de snelste van de klas, maar de kans is groot dat je over een paar decennia wel de wijste bent.