Turkije blokkeert AI-chatbot Grok om beledigen van Erdogan

ANKARA (ANP/RTR) - Een Turkse rechtbank heeft woensdag de toegang tot bepaalde inhoud van Grok, de AI-chatbot van socialmediaplatform X, geblokkeerd. Volgens de Turkse autoriteiten genereerde de chatbot reacties waarin president Tayyip Erdogan en de stichter van Turkije Mustafa Kemal Atatürk werden beledigd.

De hoofdofficier van justitie in Ankara zei dat er een onderzoek was gestart en dat dit het eerste Turkse verbod is op een kunstmatige-intelligentietool.

Grok, dat geïntegreerd is in X, genereerde volgens media aanstootgevende berichten over Erdogan en Atatürk wanneer bepaalde vragen in het Turks werden gesteld. De autoriteiten verwezen naar wetten die dergelijke beledigingen strafbaar stellen met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Vorige maand beloofde X-baas Elon Musk nog een update voor Grok, omdat er "veel te veel rotzooi zit in elk funderingsmodel dat is getraind op ongecorrigeerde gegevens".